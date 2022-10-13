Стилисты рассказали, какой маникюр будет модным в этом сезоне на конец осени и начало зимы. Показываем несколько дизайнов, которые сможет выполнить любой мастер.
Однотонный
Несмотря на всевозможные варианты рисунков и креатива, многие модницы все же отдают предпочтение минимализму или вовсе однотонному покрытию. Однотонное покрытие - это не всегда скучно и банально, ведь можно его по-разному оформить.
Например, сделать плавный нюдовый переход или покрыть цвет матовым. Вот несколько идей:
Блестки
Многие эксперты говорят, что блестки - устаревший тренд. Однако если их гармонично вписать в общую картину, выглядят они очень даже модно и элегантно.
Такой дизайн точно не останется незамеченным, а также будет очень актуальным на любое важное событие или на каждый день.
Узоры
Выглядят очень интересно и круто, особенно если делать их объемными.
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