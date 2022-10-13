Маникюр на осень и зиму / фото depositphotos.com

Стилисты рассказали, какой маникюр будет модным в этом сезоне на конец осени и начало зимы. Показываем несколько дизайнов, которые сможет выполнить любой мастер. 

Однотонный

Несмотря на всевозможные варианты рисунков и креатива, многие модницы все же отдают предпочтение минимализму или вовсе однотонному покрытию. Однотонное покрытие - это не всегда скучно и банально, ведь можно его по-разному оформить. 

Например, сделать плавный нюдовый переход или покрыть цвет матовым. Вот несколько идей:

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Маникюр / фото depositphotos.com
Маникюр / фото depositphotos.com
Маникюр / фото depositphotos.com

Блестки

Многие эксперты говорят, что блестки - устаревший тренд. Однако если их гармонично вписать в общую картину, выглядят они очень даже модно и элегантно. 

Такой дизайн точно не останется незамеченным, а также будет очень актуальным на любое важное событие или на каждый день. 

Маникюр / фото depositphotos.com
Маникюр / фото depositphotos.com
Маникюр / фото depositphotos.com
Маникюр / фото depositphotos.com
Маникюр / фото depositphotos.com

Узоры

Выглядят очень интересно и круто, особенно если делать их объемными. 

Маникюр / фото depositphotos.com
Маникюр / фото depositphotos.com

Напомним, как правильно накрасить глаза, чтобы выглядеть моложе.

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