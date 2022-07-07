Летом девушки и женщины чаще всего носят открытую обувь. Это значит, что следует позаботиться о ногтях на ногах.

Необходимость сделать педикюр возникает чаще всего в теплое время года, когда модницы переходят на открытую обувь. Если пойти к профессионалу не всегда есть возможность, то можно сделать нужную процедуру дома. Главное - это придерживаться некоторых правил.

Пяточки

Педикюр - это не только красивое оформление ногтевой пластины, а еще и уход за кожей стоп. Часто она грубеет и шелушится. Чтобы привести ее в порядок, используйте специальный скраб для ног. Уже после первого применения вы почувствуете результат.

Для особо проблемных зон можно использовать специальную пилочку. Однако делайте это аккуратно, чтобы не повредить живую кожу.

Кутикула

Спор о том, стоит ли ее убирать, идет уже не первый год. Опытные врачи советуют не срезать ее совсем, а после душа проходиться по кутикуле на ногах мягкой зубной щеткой. Таким образом "ненужные" частички получится удалить, а живая кожа не будет повреждена.

Ногти

Сначала стоит выровнять ногтевую пластину и определить нужную длину. Это делается при помощи пилочки. Однако специалист советует брать не грубую, а мягкую - таким образом удастся избежать нежелательных механических повреждений ногтя.

Покрытие

Звездные эксперты советуют не носить лак на ногтях дольше четырех дней! Уверены, для многих из вас это мнение является шокирующим открытием, ведь лак на ногах держится зачастую минимум месяц.

Однако научно доказано - чем дольше химические вещества из лака воздействуют на ногтевую пластину, тем более желтой она становится. Оптимальное решение - делать педикюр на 5-7 дней, а потом давать ногтям "отдохнуть". Пауза должна длиться не менее трех дней.

Правильная обувь

Одного педикюра мало, чтобы сделать ваши ножки идеальными. Также важно подбирать правильную обувь, чтобы не было деформации.

Напомним, названы пять вещей, которые никогда не выйдут из моды.

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