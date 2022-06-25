Белое поло, футболка или майка - универсальный элемент гардероба.

Белая футболка - must have в гардеробе каждого человека. Ее можно надеть под классический пиджак, джинсы, шорты, сделать из нее укороченную футболку, обыграть в комбинации с сарафаном. Идей - миллион! УНИАН рассказывает с чем можно носить белую футболку, чтобы выглядеть интересно и стильно.

Юбка миди

Неплохой летний вариант: подвязать футболку на узел на уровне талии (или купить уже укороченую модель) и носить с легкой цветастой юбкой миди с вырезом. Выглядит данный образ целостно и стильно. Делая акцент на фигуре, он визуально вытягивает рост.

Юбка мини

Это решение для смелых! Кожаная юбка подчеркнет фигуру и бедра. Такой, казалось бы, простой образ из двух базовых вещей на деле смотрится очень стильно и со вкусом.

Джинсы и рубашка

Можно надевать белую футболку под джинсы и рубашку. При этом цвета можно между собой сочетать, используя не только белый.

Кожаные штаны

Летом может быть не всегда уместно, поскольку в таких штанах вполне может быть жарко. Этот образ подходит абсолютно всем, и станет отличным выбором на прогулку, на деловую встречу, на работу или в путешествие.

Дополните аксессуарами и обязательно подчеркнете свое чувство стиля.

Широкие штаны

Летом 2022 года широкие штаны стали одним из самых популярных элементов гардероба. Модницы уже давно отошли от скучных базовых цветов и подсели на яркие штаны с широкими полосками. За счет свободного кроя они идеально садятся на любую фигуру, умело скрывая недостатки. Одна в них проблема - сложно подобрать подходящий по цвету и фасону верх. Здесь поможет базовая белая футболка. Выглядит стильно и интересно!

Напомним, названы шорты, которые можно носить женщинам в любом возрасте.

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