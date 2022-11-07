Женщинам можно забыть о долгих часах укладки волос и применении множества средств, которые утяжеляют их.

Жизнь современной женщины мчится невероятным темпом, поэтому важно не только хорошо выглядеть каждый день, но и тратить на это не слишком много времени. Именно поэтому женщины все чаще выбирают прически, которые не требуют укладки.

УНИАН расскажет, какие прически без укладки в тренде сейчас.

Wolfcut

Уже несколько сезонов подряд стилисты не устают предлагать женщинам эту прическу. Wolfcut любят женщины всех возрастов. Это один из самых популярных вариантов среди женщин, которые ищут стрижки без укладки на тонкие волосы.

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Фишка Wolfcut заключается в градуировке прядей, за счет чего тонкие волосы выглядят объемнее.

Пикси

Бытует мнение, что стрижки без укладки на короткие волосы не существует. Впрочем, это ложное утверждение. Прекрасный вариант для женщин с короткими волосами - пикси.

Уже давно эта стрижка перестала ассоциироваться с мужчинами. Пикси - именно то, что нужно женщинам, которые ищут объемную стрижку без укладки. Женщинам, которые выберут такую смелую прическу, точно гарантирован невероятный объем. Кроме того, пикси всегда будет выглядеть по-новому, если менять стиль укладки челки.

Рваный боб

Если вы спросите любого стилиста, какая прическа не требует укладки, первое, что вы услышите - рваный боб.

Рваные стрижки без укладки популярны уже несколько лет подряд. Особенно они подходят женщина с волнистыми от природы волосами, или же с прямыми. Обладательницы таких стрижек могут покорять мир, придав волосам пышности, или создав легкий эффект неопрятности.

Каскад с перепадом

Удачный вариант для женщин с непослушными волосами. Каскад с перепадом будет смотреться максимально стильно, даже если вы совсем не любите укладывать свои волосы.

Такая прическа прекрасно подойдет для тех, кто ищет вариант стрижки без укладки на среднюю длину. В особых случаях достаточно наскоро сделать локоны и разделить их расческой.

Удлиненное каре

Эту прическу выбирают женщины всех возрастов. Впрочем, это довольно популярный вариант стрижки без укладки после 40. Особенно удлиненное каре подойдет женщинам с ровными от природы волосами.

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