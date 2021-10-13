Публикация стилиста стала вирусной в сети. Оказывается, многие не знали, что расчески нужно мыть.

Популярная в TikTok парикмахер и стилист Сара Броули часто делится рекомендациями по уходу за волосами. Но ее очередной совет "взорвал" соцсеть.

Так, в своем TikTok-аккаунте она опубликовала ролик, в котором назвала главную ошибку по уходу за волосами.

Читайте такжеБлагородная седина: самое популярное окрашивание волос 2021Оказывается, причиной быстрого загрязнения волос может быть немытая расческа, так как на ее поверхности скапливаются кожное сало и остатки стайлинговых средств.

"Вся грязь попадает на вашу кожу каждый день - это отвратительно", - говорит Сара.

Очистить расческу можно с помощью шампуня, затем ополоснуть водой и просушить на обычном полотенце.

Ранее УНИАН рассказывал о модных цветах волос на осень 2021 года. Темный каштановый цвет, граничащий с черным – лучший выбор для брюнеток в этом сезоне. А блонд с нежным розовым оттенком подойдет практически каждой женщине. Любительницы светло-рыжих волос могут присмотреться к имбирному оттенку.

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Автор: Ольга Робейко