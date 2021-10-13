Популярная в TikTok парикмахер и стилист Сара Броули часто делится рекомендациями по уходу за волосами. Но ее очередной совет "взорвал" соцсеть.
Так, в своем TikTok-аккаунте она опубликовала ролик, в котором назвала главную ошибку по уходу за волосами.
Читайте такжеБлагородная седина: самое популярное окрашивание волос 2021Оказывается, причиной быстрого загрязнения волос может быть немытая расческа, так как на ее поверхности скапливаются кожное сало и остатки стайлинговых средств.
"Вся грязь попадает на вашу кожу каждый день - это отвратительно", - говорит Сара.
Очистить расческу можно с помощью шампуня, затем ополоснуть водой и просушить на обычном полотенце.
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