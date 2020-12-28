Панамка сейчас на пике популярности / pinterest.com
В моду входят стильные и лаконичные панамки, которые идеально дополнят любой образ.
Такой головной убор сочетается как с пальто, так и с пуховиком. Он не только украсит ваш образ, но и не даст замерзнуть. К слову, многие звезды уже приобрели себе панамку. Что касается цвета, то лучше выбирать панамки модных оттенков - винный, бежевый, черный, белый, серый.
Джей Ло примерила панамку / instagram.com/jlo
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