Панамка будет на пике популярности.

В моду входят стильные и лаконичные панамки, которые идеально дополнят любой образ.

Такой головной убор сочетается как с пальто, так и с пуховиком. Он не только украсит ваш образ, но и не даст замерзнуть. К слову, многие звезды уже приобрели себе панамку. Что касается цвета, то лучше выбирать панамки модных оттенков - винный, бежевый, черный, белый, серый.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич