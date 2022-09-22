Лунный календарь стрижек на октябрь назовет самые удачные дни для похода в парикмахерскую.

Людьми давно замечено, что в зависимости от фазы лунного цикла меняется структура волос. В некоторые дни волосы становятся послушными и мягкими, а в другие даты волосы совсем не слушаются и становятся тонкими. Выбрать удачный день для стрижки и окрашивания поможет лунный календарь стрижек на октябрь.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в октябре 2022 года

Растущая Луна: 1-8 октября, 26-31 октября.

Видео дня

Полная Луна: 9 октября.

Убывающая Луна: 10-24 октября.

Новолуние: 25 октября.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2022 года

Удачные дни для стрижки: 2-5, 10, 11, 19, 22, 24-26, 28-31 октября.

Хорошие дни окрашивания волос: 1, 2, 5, 9, 11, 14, 18-22, 25, 28, 30 октября.

Окрашивание волос только в натуральные оттенки: 2, 5, 14, 18, 28 октября.

Стрижка для быстрого роста волос: 1-6, 11, 19, 26, 28-31 октября.

Кардинальная смена имиджа: 2, 5, 11, 19, 24, 28 октября.

Неудачные дни для любых работ с волосами: 6, 8, 13, 18, 23 октября.

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