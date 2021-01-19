Наиболее популярным оттенком зеленого является оливковый.

В этом сезоне самым трендовым будет цвет спелой оливы. Это один из оттенков зеленого, который по праву считается одним из самых популярных.

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С помощью этого цвета можно создать как нежный и романтический образ, так и яркий. А если добавить несколько стильных аксессуаров, то образ получится завораживающим.

Интересно, что сочетание белого и оливкового цвета - это классика. Если сочетать с черным цветом, то образ получится более пасмурным. Но если добавить яркий акцент, например, платок или сумка, то получится очень даже интересный образ. При этом многие дизайнеры считают, что зеленый нельзя сочетать с яркими оттенками, например, с красным цветом.

В зависимости от времени года, можно подбирать разную одежду такого цвета. Зимой идеально будет смотреться оливковая парка, осенью и весной - легкая курточка, а летом - свободный сарафан.

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Автор: Диана Могилевич