Стилист Галина Денисюк эксклюзивно для УНИАН рассказала, как трансформировался гардероб первой леди Украины за время войны.
От сдержанного минимализма до взвешенного символизма - образы Елены Зеленской стали не только частью ее имиджа, но и мощным инструментом дипломатии и национальной идентичности.
По словам эксперта, в начале войны Елена Зеленская отдавала предпочтение лаконичной одежде в нейтральных тонах - простым костюмам, базовым рубашкам и закрытым платьям. Это соответствовало настроению времени: когда страна борется за свое существование, роскошь становится неуместной.
"Впрочем, со временем в ее гардеробе появилось больше элементов, подчеркивающих украинскую идентичность. Это не только вышиванки, но и современные силуэты от украинских дизайнеров, вдохновленные этническими мотивами. Она стала амбассадором отечественной моды, представляя Украину на мировой арене через стиль", - добавила Денисюк.
Елена Зеленская редко экспериментирует с яркими оттенками, зато часто выбирает ахроматическую палитру - черный, серый, бежевый, темно-синий. Однако в ее нарядах четко прослеживается символизм цветов: сине-желтая гамма как отсылка к национальному флагу, глубокий зеленый - как символ надежды, черный - как знак скорби и стойкости.
"Первая леди последовательно поддерживает отечественных дизайнеров, в частности BEVZA, Litkovska, FROLOV, Gasanova и других. Ее выходы в их вещах - не просто модный выбор, а демонстрация культурного фронта Украины. Это особенно важно во время международных встреч, где каждая деталь ее образа работает на общий месседж: Украина - сильное, независимое, самодостаточное государство", - добавила Денисюк.
Елена Зеленская использует аксессуары очень избирательно, отдавая предпочтение минималистичным украшениям и символическим деталям. Она часто появляется в изящных серьгах, браслетах или брошах, которые не отвлекают внимание, но добавляют образу завершенности.
Особое место занимают патриотические аксессуары - броши в виде трезубца или цветные акценты, отсылающие к национальной символике. Кроме того, она часто выбирает удобную, но стильную обувь, которая соответствует ее активному графику.
"Гардероб Елены Зеленской стал своеобразным визуальным манифестом. Она не просто носит одежду - она рассказывает историю Украины через стиль.Ее образы - это сочетание сдержанной элегантности, силы и глубокой символики. Это тот случай, когда мода - это не о трендах, а о национальной идентичности", - отмечает Галина Денисюк.
В общем, за время войны стиль первой леди эволюционировал от функционального минимализма до взвешенной дипломатической моды. Елена Зеленская доказала, что одежда может быть не просто частью имиджа, но и мощным инструментом коммуникации.