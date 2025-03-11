Ее стиль эволюционировал от функционального минимализма до взвешенной дипломатической моды.

Стилист Галина Денисюк эксклюзивно для УНИАН рассказала, как трансформировался гардероб первой леди Украины за время войны.

От сдержанного минимализма до взвешенного символизма - образы Елены Зеленской стали не только частью ее имиджа, но и мощным инструментом дипломатии и национальной идентичности.

По словам эксперта, в начале войны Елена Зеленская отдавала предпочтение лаконичной одежде в нейтральных тонах - простым костюмам, базовым рубашкам и закрытым платьям. Это соответствовало настроению времени: когда страна борется за свое существование, роскошь становится неуместной.

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"Впрочем, со временем в ее гардеробе появилось больше элементов, подчеркивающих украинскую идентичность. Это не только вышиванки, но и современные силуэты от украинских дизайнеров, вдохновленные этническими мотивами. Она стала амбассадором отечественной моды, представляя Украину на мировой арене через стиль", - добавила Денисюк.

Елена Зеленская редко экспериментирует с яркими оттенками, зато часто выбирает ахроматическую палитру - черный, серый, бежевый, темно-синий. Однако в ее нарядах четко прослеживается символизм цветов: сине-желтая гамма как отсылка к национальному флагу, глубокий зеленый - как символ надежды, черный - как знак скорби и стойкости.

"Первая леди последовательно поддерживает отечественных дизайнеров, в частности BEVZA, Litkovska, FROLOV, Gasanova и других. Ее выходы в их вещах - не просто модный выбор, а демонстрация культурного фронта Украины. Это особенно важно во время международных встреч, где каждая деталь ее образа работает на общий месседж: Украина - сильное, независимое, самодостаточное государство", - добавила Денисюк.

Елена Зеленская использует аксессуары очень избирательно, отдавая предпочтение минималистичным украшениям и символическим деталям. Она часто появляется в изящных серьгах, браслетах или брошах, которые не отвлекают внимание, но добавляют образу завершенности.

Особое место занимают патриотические аксессуары - броши в виде трезубца или цветные акценты, отсылающие к национальной символике. Кроме того, она часто выбирает удобную, но стильную обувь, которая соответствует ее активному графику.

"Гардероб Елены Зеленской стал своеобразным визуальным манифестом. Она не просто носит одежду - она рассказывает историю Украины через стиль.Ее образы - это сочетание сдержанной элегантности, силы и глубокой символики. Это тот случай, когда мода - это не о трендах, а о национальной идентичности", - отмечает Галина Денисюк.

В общем, за время войны стиль первой леди эволюционировал от функционального минимализма до взвешенной дипломатической моды. Елена Зеленская доказала, что одежда может быть не просто частью имиджа, но и мощным инструментом коммуникации.

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