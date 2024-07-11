Первая леди выбрала рубашку от украинского бренда.

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским прибыли с рабочим визитом в США, чтобы принять участие в саммите НАТО. Вместе они посетили церемонию почтения памяти жертв Голодомора. Для важного события Зеленская выбрала символический образ.

Супруги возложили цветы и почтили память трагически погибших украинцев в 1932-1933 годах у памятника жертвам Голодомора в Вашингтоне. К слову, мемориал создала архитектор украинского происхождения Лариса Курилас.

"На нем - колоски пшеницы. Именно такой, которую большевистская власть отбирала у украинских крестьян, обрекая их на голодную смерть", - написала под фотографиями первая леди.

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Для особого события Зеленская выбрала символическую вышиванку. Ее рубашка была вышита черными нитками и имела пышные рукава. На ней изображен цветочный орнамент.

Блузку создал украинский бренд и назвал ее "Яворовский дивоцвет". Стоимость вышиванки - почти 10 тысяч гривен. Стоит указать, что Елена не впервые появляется на публике в этой рубашке. Она уже несколько раз надевала ее, в частности, на День вышиванки.

Свой образ первая леди дополнила черной длинной юбкой и туфлями на шпильке такого же цвета. Зеленская, как всегда, была со сдержанным макияжем, а волосы она собрала в хвост. Также жена лидера страны добавила аксессуар - золотые серьги.

В то же время президент предстал в привычном для себя образе. Он не изменяет милитари-стилю, который стал обыденным для него после 24 февраля 2022 года. В Вашингтоне он появился в черном поло, брюках цвета хаки и бежевых кроссовках.

Напомним, ранее Елена Зеленская в символической вышиванке встретилась с Брижит Макрон в Париже.

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