Первая леди примерила необычный блейзер в мятном цвете.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела рабочую встречу в Киеве с министром иностранных дел государства Катар Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Для мероприятия она выбрала стильный костюм от украинского бренда.

Так, Зеленская примерила блейзер и брюки в мятном цвете. Свой образ первая леди дополнила брошью. Она нередко выбирает стильные аксессуары, однако чаще всего носит именно такие украшения.

Кроме этого, Зеленская подчеркнула талию тоненьким пояском, подобранным в тон к блейзеру. Первая леди сделала сдержанный макияж и подчеркнула глаза серыми тенями.

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Дизайнер Эльвира Гасанова, основавшая бренд GASANOVA, уже рассказала о "луке" Зеленской в Instagram.

"Гордимся той невероятной работой, которую делает наша первая леди!"- отметила она.

Стильный "аутфит" Зеленской понравился пользователям сети. Первая леди покорила комментаторов своим утонченным вкусом. Юзеры "засыпали" ее комплиментами, в частности, они пишут:

"Фантастический костюм. Фантастическая леди"

"Действительно, красивый костюм"

"Невероятный образ!".

Напомним, недавно сеть бурно обсуждала еще один "лук" Зеленской. Тогда первая леди приехала в Винницу в ультрастильном костюме.

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