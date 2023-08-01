Первая леди Украины Елена Зеленская провела рабочую встречу в Киеве с министром иностранных дел государства Катар Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Для мероприятия она выбрала стильный костюм от украинского бренда.
Так, Зеленская примерила блейзер и брюки в мятном цвете. Свой образ первая леди дополнила брошью. Она нередко выбирает стильные аксессуары, однако чаще всего носит именно такие украшения.
Кроме этого, Зеленская подчеркнула талию тоненьким пояском, подобранным в тон к блейзеру. Первая леди сделала сдержанный макияж и подчеркнула глаза серыми тенями.
Дизайнер Эльвира Гасанова, основавшая бренд GASANOVA, уже рассказала о "луке" Зеленской в Instagram.
"Гордимся той невероятной работой, которую делает наша первая леди!"- отметила она.
Стильный "аутфит" Зеленской понравился пользователям сети. Первая леди покорила комментаторов своим утонченным вкусом. Юзеры "засыпали" ее комплиментами, в частности, они пишут:
- "Фантастический костюм. Фантастическая леди"
- "Действительно, красивый костюм"
- "Невероятный образ!".
Напомним, недавно сеть бурно обсуждала еще один "лук" Зеленской. Тогда первая леди приехала в Винницу в ультрастильном костюме.