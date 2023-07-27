Она покоряет своей красотой.

Первая леди Украины Елена Зеленская приехала в Винницу, где посетила мемориал памяти жертв российского обстрела 14 июля 2022 года. Среди упоминаний о 29 погибших – фигурка голубя и сакура.

"Каждый человек, которого отняла у нас российская агрессия, навсегда в наших сердцах", - говорит первая леди.

Затем Зеленская посетила выездное заседание Совета безбарьерности в Виннице, где обсудили новые проекты министерств в рамках плана реализации стратегии безбарьерности. По словам Зеленской, в восстановлении страны такие проекты будут не просто ключевыми – они должны стать нормой для всех сфер.

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Стоит отметить, что для визита в Винницу супруга Владимира Зеленского выбрала ультрастильный брючный костюм серого цвета. Она дополнила его светлой блузкой, а также надела золотые сережки. Кроме того, первая леди обула классические лодочки на высоком каблуке.

Волосы Зеленская решила не собирать, она распустила волнистые локоны и с одной стороны убрала их за ушко.

Напомним, ранее Зеленская появилась на ужине в Литве в эффектном платье с птичками.

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