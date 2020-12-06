Мужские вещи могут выглядеть как унисекс.

Не секрет, что женщины любят надевать на себя вещи своих бойфрендов. Ведь так уютно походить по дому в большой рубашке или укутаться в теплый свободный худи.

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Раз уж так повелось, то давайте разберемся, что еще мы можем забрать у своих возлюбленных.

Худи

Худи - это унисекс. Они подходят как женщинам, так и мужчинам. Более того, это настолько универсальная вещь, что ее можно сочетать практически со всем. Под спортивный стиль - класс, джинсы - супер, поверх шелкового платья - вообще круто.

Пиджак

Сейчас в тренде удлиненные свободные пиджаки. Именно их вы и можете позаимствовать у своих бойфрендов. Поверьте, любой образ с таким элементом гардероба будет смотреться выгодно.

Рубашка

Белая рубашка - это элемент базового гардероба. Но так как сейчас в моде оверсайз, то именно его рубашка тебе пригодится. Ее можно сочетать с разными стилями - не только кэжуал, но и с офисным.

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Автор: Диана Могилевич