Не секрет, что женщины любят надевать на себя вещи своих бойфрендов. Ведь так уютно походить по дому в большой рубашке или укутаться в теплый свободный худи.
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Раз уж так повелось, то давайте разберемся, что еще мы можем забрать у своих возлюбленных.
Худи
Худи - это унисекс. Они подходят как женщинам, так и мужчинам. Более того, это настолько универсальная вещь, что ее можно сочетать практически со всем. Под спортивный стиль - класс, джинсы - супер, поверх шелкового платья - вообще круто.
Пиджак
Сейчас в тренде удлиненные свободные пиджаки. Именно их вы и можете позаимствовать у своих бойфрендов. Поверьте, любой образ с таким элементом гардероба будет смотреться выгодно.
Рубашка
Белая рубашка - это элемент базового гардероба. Но так как сейчас в моде оверсайз, то именно его рубашка тебе пригодится. Ее можно сочетать с разными стилями - не только кэжуал, но и с офисным.
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