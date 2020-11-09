Каждый сезон появляется около 160-200 трендов.

Украинский стилист Росина Трач рассказала, что каждый сезон появляется около 160-200 трендов.

Модные тренды-2020

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Сейчас на пике популярности вещи оверсайз, многослойность в образе, бахрома, всевозможные воротники, клетка, длинные перчатки, color block - сочетание противоположных в цветовом круге цветов, цепи в украшениях. Если говорить о тканях - это деним, натуральные материалы: лён, шерсть, хлопок. А также высокотехнологичные заменители - экокожа, латекс, так же на сезон осень-зима актуальны шубы из искусственного меха.

"Самые длительные и весомые тенденции, которые так или иначе будут влиять на тренды - это экологичность, разумное потребление, recycling и самая главная тенденция - индивидуальность. Быть собой и принимать все свои особенности, ведь благодаря им мы такие разные, - сказала Росина.

Также она рассказала, что вещи оверсайз еще долго будут актуальными. Так как они комфортны.

"Это опять про комфорт, про тенденцию унисекс, маскулинность. Тем более после "приталенной" моды прошлого десятилетия это закономерно, ново и, как оказалось, очень комфортно. В наши дни стирается грань между мужским и женским, и это наложило тоже свой отпечаток", - добавила Трач.

Стилист рассказала, что сейчас актуальны и экологические вещи. По ее словам, этот тренд будет только набирать обороты.

"Да. И мало того, этот тренд будет ещё набирать обороты, так как мы становимся более осознанными, более бережно начинаем относиться к природным ресурсам и экологии. Вы знали что производство всего одной пары джинсов требует 800 тонн воды? Я всегда придерживаюсь правила - лучше купить одну пару базовых, универсальных, идеально сидящих джинсов, которые подходят под все и будут актуальными очень долго, чем 5-6 пар таких которые через сезон выбросим, потому что они уже "позавчерашний день"", - добавила Росина..

Модные принты-2020

Что касается цветов и принтов, то здесь лучше обратить внимание на клетку, полоску или гусиную лапку. Также в тренде будут пейзажи, рисунки и национальные орнаменты. Чтобы грамотно сочетать принты, нужно подбирать их с каким-то общим элементом. Это может быть цвет.

"На самом деле каждый сезон мы имеем около десятка модных цветов по версии Pantone и, прежде всего, нужно ориентироваться на подходящие именно под свою внешность. Не стоит слепо идти за трендами, а учитывать свою колористику. Сейчас в эпоху эклектики можно цвета сочетать практически все, но дороже всего смотрится или монохром (оттенки одного цвета), или сочетание соседних в цветовом круге - зелёный и голубой, или же смелое сочетание противоположно-контрастных)", - сказала стилист.

Как правильно сочетать вещи

По словам Росиной, сейчас необязательно носить спортивную вещь только со спортивной, классическую с классической. Сейчас стильно сочетать разные и по стилям, и по фактурам, и по объемам вещи: объемный плотный свитер с летящей тонкой юбкой или из эко кожи, женственное платье с грубыми ботинками, классический жакет с джинсами и кроссовками. Стиль сегодня в контрасте.

Красно-черный "лук" - кому подходит

"Смотря в каких вещах они сочетаются. Сейчас конечно выигрышнее смотрится комплиментарное сочетание цветов, когда разница оттенков минимальная. Все очень относительно. В первую очередь чёрный с красным - это очень контрастное сочетание и подойдёт только девушкам с очень контрастной и яркой внешностью. Остальные виды внешности будут не раскрыты и подчёркнуты, а "заглушены"", - добавила Трач.

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Автор: Диана Могилевич