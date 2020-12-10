Не секрет, что уже несколько сезонов подряд на пике популярности находятся худи. С приходом зимы мы начали доставать их из шкафа и надевать под куртки.
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Стоит ли напоминать, что оверсайз вещи всегда будут выглядеть стильно? Поэтому если у вас нет пуховика свободного кроя и объемного худи, то самое время исправить эту ситуацию.
Их можно сочетать как со спортивными штанами, так и с джинсами. Идеальным вариантов из обуви будут или зимние кроссовки на меху или массивные ботинки, вроде берцов. Стоит отметить, что такой образ позволит вам не только модно выглядеть, но и не замерзнуть холодной зимой.
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