Худи сейчас на пике популярности.

Не секрет, что уже несколько сезонов подряд на пике популярности находятся худи. С приходом зимы мы начали доставать их из шкафа и надевать под куртки.

Читайте такжеКайли Дженнер показала стильный образ

Стоит ли напоминать, что оверсайз вещи всегда будут выглядеть стильно? Поэтому если у вас нет пуховика свободного кроя и объемного худи, то самое время исправить эту ситуацию.

Их можно сочетать как со спортивными штанами, так и с джинсами. Идеальным вариантов из обуви будут или зимние кроссовки на меху или массивные ботинки, вроде берцов. Стоит отметить, что такой образ позволит вам не только модно выглядеть, но и не замерзнуть холодной зимой.

УНИАН предлагает посмотреть варианты "луков", которые подобрали украинки

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич