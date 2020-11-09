Украинский стилист Росина Трач рассказала УНИАН, что не всегда стоит выбрасывать старые вещи.
Читайте такжеНазвано модное платье, которое стало хитом среди блогеров
Часто бывает так, что старые вещи можно перекроить, слегка переделать и в итоге создать трендовую вещь.
"Если вещь устарела в плане моды - можно ушить, подрубить и сделать актуального силуэта. На самом деле вариантов переделки может быть миллион. Главное дать волю фантазии. Я однажды забрала у сына классические брюки очень дорогого итальянского бренда, которые он не носил и сделала из них себе потрясающие шорты", - сказала Росина.
Другие новости УНИАН:
- Андре Тан дал советы для составления модного осеннего образа
- Известный дизайнер рассказал, на каких вещах можно сэкономить
- Назван самый неожиданный тренд этого сезона: с чем его носить
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram