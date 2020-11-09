Старым вещам можно дать вторую жизнь.

Украинский стилист Росина Трач рассказала УНИАН, что не всегда стоит выбрасывать старые вещи.

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Часто бывает так, что старые вещи можно перекроить, слегка переделать и в итоге создать трендовую вещь.

"Если вещь устарела в плане моды - можно ушить, подрубить и сделать актуального силуэта. На самом деле вариантов переделки может быть миллион. Главное дать волю фантазии. Я однажды забрала у сына классические брюки очень дорогого итальянского бренда, которые он не носил и сделала из них себе потрясающие шорты", - сказала Росина.

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Автор: Диана Могилевич