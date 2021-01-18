Зима - это время теплых и красивых вещей.

Уверены, что об этих базовых вещах вы слышали неоднократно. Но что поделать, если они не теряют своей уникальности? Правильно, скорее покупать их и создавать впечатляющие образы.

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Водолазка

Это элемент базового зимнего гардероба, который обязательно должен у вас быть. Водолазку можно сочетать с джинсами и юбками. Также они идеально подходят как под массивные ботинки, так и под каблуки. В целом это универсальная вещь.

Костюм

Лучше подбирать такой костюм свободного кроя. Его лучше носить под обувь на массивной подошве. Например, берцы. Сочетание свитшота и брюк будет идеально смотреться с такой обувью. Наверх можно накинуть дутую курточку.

Шерстяной пиджак

Шерстяной пиджак будет роскошно смотреться как с офисным, так и с повседневным стилем. Это также универсальная вещь, которая согреет вас этой зимой. Не забывайте и об украшениях - массивные цепи, моносерьги, кольца. Все это идеально дополнит ваш образ.

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Автор: Диана Могилевич