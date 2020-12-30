Что надеть на Новый 2021 год / ua.depositphotos.com

Уже завтра вся страна будет отмечать Новый 2021 год. Главным спонсором следующего года будет Белый металлический Бык. Он не любит бриллиантов и лишнего блеска. Поэтому предлагаем вам обратить внимание на более спокойные образы.

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Известный дизайнер Андре Тан рассказал, что можно разбавить образ клатчем в пайетках и надеть моносерьгу, которая будет весь следующий год в тренде.

Моносерьга / pinterest.com
Клатч / pinterest.com

Идеальной одеждой в новогоднюю ночь будет асимметричное платье с одним открытым плечом. Важно, чтобы она было из бархата. При выборе бархата важна идеальная посадка. Если будут собираться складки, пара лишних килограмм вам обеспечены.

Бархатное платье / pinterest.com

"Не будем кривить душой, половину 2020 года мы провели в пижаме. Почему бы не встретить так и Новый год? Обратите внимание на плотность ткани: она не должна быть слишком тонкой. И еще, лучше сторониться новогодних принтов", - добавил Андре Тан.

Пижама / pinterest.com

Кроме того, идеально подойдут костюмы белого цвета, ведь этот цвет - это символ праздника.

Белый костюм / pinterest.com

Также он добавил, что вещи красного оттенка и "хищные" принты раздражают Быка! Так что модное "леопардовое" платье и эффектный наряд цвета пламени пусть пока остаются в гардеробе - их время еще придет.

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Автор: Диана Могилевич