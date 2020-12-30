Бык не любит бриллиантов и лишнего блеска.

Уже завтра вся страна будет отмечать Новый 2021 год. Главным спонсором следующего года будет Белый металлический Бык. Он не любит бриллиантов и лишнего блеска. Поэтому предлагаем вам обратить внимание на более спокойные образы.

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Известный дизайнер Андре Тан рассказал, что можно разбавить образ клатчем в пайетках и надеть моносерьгу, которая будет весь следующий год в тренде.

Идеальной одеждой в новогоднюю ночь будет асимметричное платье с одним открытым плечом. Важно, чтобы она было из бархата. При выборе бархата важна идеальная посадка. Если будут собираться складки, пара лишних килограмм вам обеспечены.

"Не будем кривить душой, половину 2020 года мы провели в пижаме. Почему бы не встретить так и Новый год? Обратите внимание на плотность ткани: она не должна быть слишком тонкой. И еще, лучше сторониться новогодних принтов", - добавил Андре Тан.

Кроме того, идеально подойдут костюмы белого цвета, ведь этот цвет - это символ праздника.

Также он добавил, что вещи красного оттенка и "хищные" принты раздражают Быка! Так что модное "леопардовое" платье и эффектный наряд цвета пламени пусть пока остаются в гардеробе - их время еще придет.

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Автор: Диана Могилевич