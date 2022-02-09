Спустя несколько часов после посещения косметолога губы начали краснеть и опухать.

19-летняя англичанка Миа Эванс решила увеличить губы филлерами гиалуроновой кислоты. Последствия процедуры шокировали.

Историю девушки опубликовали на Daily Mail.

Девушка рассказала, что хотела сделать губы чуть больше и решилась на то, чтобы ввести в них один миллилитр филлера. На процедуру она потратила 120 фунтов стерлингов.

Спустя несколько часов после посещения косметолога губы Мии начали краснеть и опухать.

"Сначала я запаниковала. Мне нужно было идти на день рождения друга, а я не могла появиться на празднике в таком виде", – поделилась она.

На третий день девушка и вовсе потеряла способность открывать рот и разговаривать из-за сильного отека.

По словам Эванс, ей удалось избавиться от отека за несколько дней. Для этого она использовала специальный витаминный крем.

Несмотря на все это, девушка заявила, что не жалеет о процедуре. Она якобы помогла ей стать более уверенной в себе.

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