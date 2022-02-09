19-летняя англичанка Миа Эванс решила увеличить губы филлерами гиалуроновой кислоты. Последствия процедуры шокировали.
Историю девушки опубликовали на Daily Mail.
Девушка рассказала, что хотела сделать губы чуть больше и решилась на то, чтобы ввести в них один миллилитр филлера. На процедуру она потратила 120 фунтов стерлингов.
Спустя несколько часов после посещения косметолога губы Мии начали краснеть и опухать.
"Сначала я запаниковала. Мне нужно было идти на день рождения друга, а я не могла появиться на празднике в таком виде", – поделилась она.
На третий день девушка и вовсе потеряла способность открывать рот и разговаривать из-за сильного отека.
По словам Эванс, ей удалось избавиться от отека за несколько дней. Для этого она использовала специальный витаминный крем.
Несмотря на все это, девушка заявила, что не жалеет о процедуре. Она якобы помогла ей стать более уверенной в себе.
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