Эти идеи спасают в случаях, когда нет времени на укладку.

Стилисты назвали три классных прически, которые можно сделать, если нет времени на укладку. Они отлично подойдут на волосы средней длины. Как их делать и как будет выглядеть конечный результат - читайте в материале УНИАН.

Низкий хвост с начесом

Такую прическу можно сделать за считанные минуты. Для этого нужно выровнять волосы и немного начесать их в области макушки, чтобы прибавить объем. Затем стоит заплести низкий хвост, используя тонкую резинку, которая бы не особо выделялась на фоне цвета волос.

Минималистичный пучок

Такой тип прически - универсальный. Его можно сделать и на работу, и на деловую встречу. Универсальность этой прически в том, что ее можно сделать на скорую руку. Для этого даже необязательно иметь под рукой зеркало.

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Чтобы сделать пучок, волосы нужно скрутить в жгут и уложить по кругу. Затем все торчащие волоски нужно уложить при помощи лака или невидимок.

Пучок с платком

Такая элегантная деталь подчеркнет вашу индивидуальность и выгодно дополнит любой образ. Делается очень просто - как обычная "луковка". Только в процессе скручивания жгута нужно добавить ленту, платок или специальную резинку с ленточкой.

Напомним, какие брюки и джинсы будут очень популярными в 2023 году.

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