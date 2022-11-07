Эти украшения отлично дополняют любой образ и всегда будут стильными.

Украшения - важная деталь любого образа. Мало кто об этом задумывается, но при помощи сережек можно образ как удачно подчеркнуть, так и испортить и проявить свое отсутствие вкуса. Рассказываем о сережках, от которых любая модница будет в восторге. Их прелесть в том, что они актуальны и уместны практически в любое время.

Длинные серьги

Такой тип украшения отлично дополнит как повседневный классический образ, так и вечерний наряд. Они подходят к любому цвету волос и могут быть использованы как с собранными волосами, так и с распущенными.

Сережки с бусинами

Такой тип украшения также является довольно востребованным и популярным.

Видео дня

Все дело в том, что эти серьги универсальные и изысканные. Несмотря на свою простоту, они обладают исключительной элегантностью и подчеркивают чувство вкуса каждой модницы.

Серьги подвесные

Такая модель данного аксессуара пришла в моду много лет назад и до сих пор из нее не выходит. Лучше всего подвесные серьги выглядят с собранными волосами, так как они подчеркивают черты лица и визуально делают его более худым.

Серьги-протяжки с шариками

Эта модель украшений очень похожа на подвесные серьги, но имеет свою уникальность. Такие серьги молодят и преимущественно используются для того, чтобы поставить изысканную точку в вечернем образе.

Напомним, названы самые стильные теплые свитера на зиму.

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