В этой подборке вы узнаете, какие сапоги являются сейчас самыми актуальными.

Известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие сапоги будут в тренде этой зимой. Среди множества моделей он выделил сапоги-трубы, сапоги-чулки, челси, жокейские сапоги и обувь на платформе.

Сапоги-трубы

От привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине. Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.

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Сапоги-чулки

Сапоги-чулки позволят визуально сделать ноги стройнее. Они идеально сочетаются с трикотажными платьями, мини-юбками и даже шортами.

Челси

"Ботинки-челси не сдают позиции вот уже который сезон - советую носить и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная хитяра - челси с квадратным мысом, как на показах Tod’s, Ferragamo и Jil Sander", - говорит Андре Тан.

Жокейские сапоги

Дизайнер отмечает, что конная эстетика не уступает свои лидерские позиции. А если обуть их вместе с воздушным платьем, стеганной курткой или леггинсами, то вы будете главной звездой на улицах вашего города. К тому же они отлично подходят и под офисный стиль.

Сапоги на платформе

После нашумевших "туфель куклы Bratz" от Versace в моду вновь вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами.

Напомним, ранее Андре тан назвал самые модные шапки на зиму 2023.

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