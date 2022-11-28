В этой подборке вы точно найдете что-то для себя.

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие шапки будут в тренде зимой 2022-2023. Они идеально дополнят ваш образ и согреют даже в самые лютые морозы.

Он рассказал, что ранее в моде были неоновые оттенки, шапки с меховым помпоном, надписи, крупные вязки и пестрый принт. Однако в новом сезоне они уже не будут актуальными, поэтому их лучше заменить на более современные варианты.

Шапка базового оттенка

В данном случае стоит придерживаться основного правила: минимум украшений и деталей. Более того, однотонные шапки вам не надоедят так быстро, как неоновые или слишком яркие.

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Ушанка

По словам Андре Тана ушанки всегда выглядят стильно. Их можно сочетать с модными в этом сезоне дубленками и пуховиками. Выбирайте объемные модели базовых оттенков, чтобы получить максимальное количество сочетаний.

Шапка с логотипом

Шапки с надписями уже покинули модный Олимп. На смену им пришли шапки с логотипами брендом. Однако стоит учитывать тот факт, что подделки до сих пор смотрятся очень дешево, поэтому покупайте только оригинал.

Балаклава или капор

"Слишком сложные разноцветные головные уборы перетягивают на себя все внимание. Если простые шапки бини вам надоели, присмотритесь к балаклавам. Этот аксессуар в моде уже несколько сезонов. Любой "лук" благодаря балаклаве или капоре тут же становится ярче", - говорит Андре Тан.

Меховая панама

Меховые панамы могут быть бежевого, белого и черного оттенков, или же выполнены в пастельных и ярких тонах. Идеальный вариант их сочетания будет с объемными пальто.

Напомним, какие пуховики в моде 2022-2023.

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