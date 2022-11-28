Шапка / фото ru.depositphotos.com

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие шапки будут в тренде зимой 2022-2023. Они идеально дополнят ваш образ и согреют даже в самые лютые морозы.

Он рассказал, что ранее в моде были неоновые оттенки, шапки с меховым помпоном, надписи, крупные вязки и пестрый принт. Однако в новом сезоне они уже не будут актуальными, поэтому их лучше заменить на более современные варианты.

Шапка базового оттенка

В данном случае стоит придерживаться основного правила: минимум украшений и деталей. Более того, однотонные шапки вам не надоедят так быстро, как неоновые или слишком яркие.

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instagram.com/andre_tan_official

Ушанка

По словам Андре Тана ушанки всегда выглядят стильно. Их можно сочетать с модными в этом сезоне дубленками и пуховиками. Выбирайте объемные модели базовых оттенков, чтобы получить максимальное количество сочетаний.

instagram.com/andre_tan_official

Шапка с логотипом

Шапки с надписями уже покинули модный Олимп. На смену им пришли шапки с логотипами брендом. Однако стоит учитывать тот факт, что подделки до сих пор смотрятся очень дешево, поэтому покупайте только оригинал.

instagram.com/andre_tan_official

Балаклава или капор

"Слишком сложные разноцветные головные уборы перетягивают на себя все внимание. Если простые шапки бини вам надоели, присмотритесь к балаклавам. Этот аксессуар в моде уже несколько сезонов. Любой "лук" благодаря балаклаве или капоре тут же становится ярче", - говорит Андре Тан.

instagram.com/andre_tan_official

Меховая панама

Меховые панамы могут быть бежевого, белого и черного оттенков, или же выполнены в пастельных и ярких тонах. Идеальный вариант их сочетания будет с объемными пальто.

instagram.com/andre_tan_official

Напомним, какие пуховики в моде 2022-2023.

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