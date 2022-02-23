Предстоящая весна принесет множество новых трендов.

Накануне начала сезона весна-лето 2022 УНИАН подготовил подборку трендовых сумок, которые будут актуальны в ближайшем будущем.

Сумка-тоут

Сумки такого плана - это идеальный вариант для тех, кто любит носить много вещей, и кому маленький клатч совсем не подходит. Достаточно вместительная, в классических черно-коричневых тонах, как у Hermès, Fendi и The Row.

Плетеные сумки

Не зря говорят, что новое - это хорошо забытое старое. В предстоящем сезоне популярными будут плетеные сумки. И вообще нет разницы в том, что это будет - полностью плетеная модель или со вставками. Сюда же можно отнести и вязаные сумки любых размеров - это может быть как маленький клатч, так и большая сумка-ведро. В любом случае такой аксессуар будет удачно сочетаться как с классическими вещами, так и с пляжным аутфитом.

Кожаный клатч

В последние несколько сезонов сумки такого типа являются классическим и удобным дополнением любого аутфита. Особых требований к цвету или застежкам нет, однако в моду возвращаютя сумки с застежками-поцелуйчиками.

Миниатюрные сумки

Это решение, которое когда-то появилось на модных подиумах, не все восприняли довольно однозначно, ведь этот тренд тоже не про практичность. Ведь что может поместиться в сумку размером с небольшой кошелек? Практически ничего. Однако она может стать красивым завершением целостного образа, если ее правильно подобрать в тон к общему наряду.

Квадратный клатч

Если проанализировать модные тренды в одежде 2022, то можно заметить, что в моде уверенно держатся грубые линии, геометрия, кубизм. Это же прослеживается и в аксессуарах, ведь весной и летом этого года клатчи и сумки кубической формы будут одним из трендов.

Сумки необычной формы

В каждом сезоне дизайнеры находят чем удивить модниц.

Так, в новых коллекциях весна-лето 2022 модные женские сумки в виде флакона духов, сердец и кошек были у Lanvin, Chanel, Moschino и Simone Rocha.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие топ-3 аксессуара, которые делают ваш образ дешевым. На рынке их сейчас такое количество, что глаза разбегаются. Поэтому не стоит зацикливаться на тех, что уже устарели.

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