С таким дизайном женщина сразу "потеряет" несколько лет.

Каждая женщина хочет выглядеть более молодо и привлекательно независимо от своего возраста. Маникюр тоже может создавать anti-age-эффект, если его правильно подобрать. Рассказываем об омолаживающих вариантах дизайна, которые в моде в 2023 году.

Светлые нюдовые оттенки

Сдержанный однотонный маникюр всегда будет выглядеть дорого, стильно и свежо. Мастера жалуются на то, что клиентки постарше редко выбирают именно такой вариант - все чаще их привлекают вензеля, массивные рисунки и "кошачий глаз". Однако это мало того, что уже является устаревшими техниками, так еще и невероятно старят!

Оттенки для однотонного базового маникюра стоит выбирать исходя из цвета кожи. Если кожа светлая или бледная, то лучше отдать предпочтение "холодным" вариантам голубого, персикового, сиреневого, коричневого и других. Если кожа темная или загорелая, то стоит выбирать "теплую" палитру.

Видео дня

Вот несколько вариантов, которые подойдут в 2023 году любой моднице:

Ванильный френч

Этот вариант оформления дизайна на ногтях буквально ворвался в тренды в 2023 году. Сегодня он популярен для модниц любого возраста. Но для тех, кто постарше, он исполняет еще одну важную опцию - омолаживание. С таким дизайном руки будут выглядеть "свежими", а окружающие точно будут знать, что вы в курсе тенденций этого года.

Мастера маникюра советуют делать ванильный френч, используя базовые оттенки, однако можно и поэкспериментировать. Главное - отказаться от оттенков "вырвиглаз" - они мало того, что старят, так еще и продемонстрируют тотальную безвкусицу.

Как выглядеть моложе при помощи маникюра

В первую очередь стоит отказаться от слишком ярких оттенков. Затем нужно забыть о нелепых узорах, которые способны значительно состарить даже руки молодой девушки.

Опытные мастера советуют своим коллегам и модницам не наносить толстый слой покрытия, потому что это превращает пальцы в "сосиски", и, конечно же, визуально придает им несколько лет.

Напомним, назван модный маникюр на весну 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: