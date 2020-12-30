Весь следующий год в тренде будет моносерьга.

В следующем году популярными будут моносерьги. Это украшение нельзя носить бездумно.

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Лучше выбирать или одну моносерьгу, или ассиметрические. Если вы надеваете одну серьгу, то заложите прядь волос за ухо, чтобы акцентировать на ней внимание.

Если же вы хотите надеть стандартно две серьги, то в комбинации с моносерьгой идеально будут сочетаться пусеты. Вам нужно придерживаться лишь единственного правила, согласно которому цвет металла и материла вставки моносерьги должен совпадать.

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Автор: Диана Могилевич