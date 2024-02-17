Певица призналась, что носит винтажную шубу, которую купила еще 10 лет назад.

Известную украинскую певицу Наталью Могилевскую "поймали" во Львове и спросили, сколько стоит ее стильный образ.

В комментарии блогеру Николасу Карме певица рассказала, что костюм купила за 58 евро (почти 2400 гривень), ботинки знаменитость купила в Польше за 28 тысяч гривень, а вот винтажную шубу из 80-х она приобрела в Лондоне за 200 долларов (7600 тысяч гривень).

"Шубу купила 10 лет назад. То есть ей уже 40 лет", - отметила Могилевская.

Также в ее образе были темные очки. Как призналась артистка, именно эти ей подарил супруг. Однако в целом у нее очень много разных пар, потому что она обожает носить этот аксессуар.

Как отреагировали пользователи сети

"Лично мне Наталья всегда нравилась. Она - молодец"

"Какая простая и хорошая"

"Приятная женщина"

"Чем больше у человека денег, тем он проще"

"Настоящая, добрая Наташа"

Напомним, ранее Могилевская рассекретила имя своего любимого, с которым удочерила двоих детей еще два года назад.

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