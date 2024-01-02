Она немного приоткрыла завесу своей личной жизни.

Украинская певица Наталья Могилевская недавно впечатлила новостью о том, что удочерила двоих девочек - 2 и 10 лет. А сейчас она решилась еще больше рассказать о своей личной жизни, которую очень тщательно скрывала.

Так, в телемарафоне на 1+1 она рассказала, что ее избранника зовут Валентин. В начале войны они часто ездили на фронт, в госпитали, детдома... По словам Могилевской, после всего увиденного они решились на усыновление.

"Это произошло в самом начале войны. Когда мы с моим мужем очень много ездили на фронт, в госпитали, в детдомы, к переселенцам. И вот этот весь ужас только-только произошел и мы приняли такое решение", - призналась артистка.

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Стоит отметить, что больше никаких подробностей знаменитость не раскрыла. В кадре, конечно, появился ее избранник, но он стоял спиной к камере, поэтому рассмотреть его лица не удалось.

Напомним, в новогоднюю ночь Наталья Могилевская призналась, что стала мамой. Она удочерила двух сестер, которые были очень травмированы. Старшей, по словам артистки, пришлось несколько раз спасать младшую.

Она добавила, что детям нужно было время, чтобы адаптироваться в новой семье. Поэтому она скрывала информацию об удочерении от общественности.

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