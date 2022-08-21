Уже скоро осень сменит лето на календаре и принесет с собой новые сезонные тренды красоты. Модный макияж позволит вам проявить свой креатив и самобытность, поднимет настроение и подарит уверенность в своей красоте. 6 самых модных идей назвал УНИАН.
Оранжевая помада
Оранжевая помада - главный тренд сентября. Этот модный цвет выделит вас из толпы и создаст осеннее настроение. Помада оранжевых цветов больше подойдет женщинам с "теплым" цветотипом и темными глазами. Обратите внимание, что такая помада подчеркивает недостатки кожи, поэтому макияж также стоит нанести на щеки.
Тени "осенних" цветов
Любительницам теней стилисты рекомендуют использовать оттенки осенних цветов в вечернем и праздничном макияже. Это оранжевый, желтый, красный, бордовый. Если вы опасаетесь наносить такие яркие цвета, обратитесь к более традиционным коричневым и бежевым оттенкам.
Нюдовый макияж
Натуральность, минимализм и скромность - черты, которые будут в моде вечно. Именно поэтому в сентябре рекомендуется обратиться к макияжу в нюдовом стиле. Так называют макияж, который выглядит так, словно вы совсем не пользовались косметикой. В таком макияже используют минимум косметики натуральных цветов, скрывая в основном недостатки и неровности кожи.
Белые стрелки
Подводка для глаз всегда была и остается одним из главных трендов макияжа. В сентябре стилисты предлагают по-новому взглянуть на стрелки и сделать их в белом цвете. Трендовая идея сентября: подвести глаза белой жидкой подводкой и подкрасить ресницы, а остальную часть лица оставить нетронутой.
Акцент на ресницах
В сентябре 2022 года очень модным будет акцент на ресницы. Смело экспериментируйте с оттенками и текстурами туши, и вы будете неотразимы. Сентябрь - удачный месяц для того, чтобы сделать себе накладные ресницы.
Игривый румянец
Румянец сглаживает неровности кожи и придает ей молодой и свежий вид. Пара мазков румянами по щеке - и вам снова 16 лет. В сентябре румяна рекомендуется наносить не только на линию скул. Модный румянец наносят мягкими линиями на всю площадь щеки. При этом оттенок румян должен лишь незначительно отличаться от цвета кожи.