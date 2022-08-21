Называем самые модные идеи макияжа в сентябре для разных случаев жизни.

Уже скоро осень сменит лето на календаре и принесет с собой новые сезонные тренды красоты. Модный макияж позволит вам проявить свой креатив и самобытность, поднимет настроение и подарит уверенность в своей красоте. 6 самых модных идей назвал УНИАН.

Оранжевая помада

Оранжевая помада - главный тренд сентября. Этот модный цвет выделит вас из толпы и создаст осеннее настроение. Помада оранжевых цветов больше подойдет женщинам с "теплым" цветотипом и темными глазами. Обратите внимание, что такая помада подчеркивает недостатки кожи, поэтому макияж также стоит нанести на щеки.

Тени "осенних" цветов

Любительницам теней стилисты рекомендуют использовать оттенки осенних цветов в вечернем и праздничном макияже. Это оранжевый, желтый, красный, бордовый. Если вы опасаетесь наносить такие яркие цвета, обратитесь к более традиционным коричневым и бежевым оттенкам.

Нюдовый макияж

Натуральность, минимализм и скромность - черты, которые будут в моде вечно. Именно поэтому в сентябре рекомендуется обратиться к макияжу в нюдовом стиле. Так называют макияж, который выглядит так, словно вы совсем не пользовались косметикой. В таком макияже используют минимум косметики натуральных цветов, скрывая в основном недостатки и неровности кожи.

Белые стрелки

Подводка для глаз всегда была и остается одним из главных трендов макияжа. В сентябре стилисты предлагают по-новому взглянуть на стрелки и сделать их в белом цвете. Трендовая идея сентября: подвести глаза белой жидкой подводкой и подкрасить ресницы, а остальную часть лица оставить нетронутой.

Акцент на ресницах

В сентябре 2022 года очень модным будет акцент на ресницы. Смело экспериментируйте с оттенками и текстурами туши, и вы будете неотразимы. Сентябрь - удачный месяц для того, чтобы сделать себе накладные ресницы.

Игривый румянец

Румянец сглаживает неровности кожи и придает ей молодой и свежий вид. Пара мазков румянами по щеке - и вам снова 16 лет. В сентябре румяна рекомендуется наносить не только на линию скул. Модный румянец наносят мягкими линиями на всю площадь щеки. При этом оттенок румян должен лишь незначительно отличаться от цвета кожи.

Вас также могут заинтересовать новости: