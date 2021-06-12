С приходом лета начинается пляжный сезон, а девушки впервые за год достают купальники из шкафа. Некоторые актуальные в прошлом году модели купальников уже не пользуются спросом в этом году. Если вы ещё не выбрали себе костюм для плавания в этом сезоне - УНИАН подскажет вам, на какие купальники стоит обратить внимание.
Купальники с фигурными вырезами
Купальники с вырезами различных форм - отличный выбор в 2021 году. Вырез в нужном месте может выгодно подчеркнуть фигуру. Особенно модными в этом сезоне считаются купальники с несимметричными и многослойными вырезами.
Цельные купальники с глубоким вырезом
Любительницам сдельных купальников следует обратить внимание на модели с глубоким вырезом на груди. Особенно выигрышно такой купальник в сочетании с вертикальными линиями. Такой костюм визуально делает фигуру более вытянутой.
Купальник с высокой талией
Высокая талия в купальнике напоминает нам о стиле ретро, который очень востребован в этом году. Такая модель может быть как простой и однотонной, так и с различными ремешками и вырезами. Высокая талия - это комфортно, практично и очень стильно.
Спортивные купальники
Спортивные пляжные костюмы - один из трендов этого сезона. Такая модель определенно понравится девушкам, которые предпочитают активный морской отдых. В них очень удобно нырять, играть в пляжный волейбол и прыгать в воду. В спортивных купальниках тренд на комфорт сочетается с сексуальностью.
Купальник на одно плечо
Многие мировые бренды в этом сезоне представили модели купальников на одно плечо. Это выглядит одновременно элегантно и сексуально. Такой купальник может быть как раздельным, так и сдельным. Модные модели на одно плечо дополняют бахромой, воланами или яркими узорами.
Неоновый купальник
Из всех цветов и узоров самыми модными в 2021 году считаются неоновые купальники. Не бойтесь экспериментировать и надевать купальники яркого оранжевого, бирюзового, желтого, ярко-розового цветов. Неоновый купальник хорошо подчеркивает загар и выделяет девушку в толпе на пляже.
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