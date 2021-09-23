Колготки способны сделать ваш образ более ярким.

Все же уже достали осенние вещи? А про колготки не забыли? Если вы до сих пор не знаете, какие будут в тренде этой осенью, тогда скорее читайте материал.

Колготки в сетку

Тренд этого сезона - колготки, которые выглядывают из-под джинсов. Для такого дерзкого образа идеально подойдут колготки в сетку. При этом не стоит их носить под платье, юбки или шорты. В таком случае это будет выглядеть уже не актуально и несколько вульгарно.

Яркие колготки

Пора отходить от стандартов, что колготки должны быть только капроновыми и только бежевыми. Нет, нет и еще раз нет. Яркие колготки подарят вам не только хорошее настроение, но и будут приковывать внимание окружающих к вам. Более того, с ними можно создать множество стильных образов, которые точно никого не оставят равнодушным.

Колготки с принтом

Самый актуальный принт - это горох. Также стоит обратить внимание на колготки с логотипом или с лаконичным рисунком. Важно помнить, если вы подбираете колготки с принтом, то другая одежда должна быть более сдержанной, лучше - однотонной.

Черные колготки

Как полупрозрачные, так и плотные. Они подойдут практически под любую одежду. Но не стоит компилировать их с легкими платьями. Помните, чем плотнее колготы, тем "грубее" и теплее должна быть одежда и обувь.

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Автор: Диана Могилевич