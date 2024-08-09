Модная форма бровей 2024: топ-5 самых актуальных вариантов (фото)

С помощью правильной формы можно сделать лицо более выразительным.

От формы бровей многое зависит. Если подобрать удачную форму, подходящую под ваш тип лица, то вы в любом случае будете выглядеть красоткой. Рассказываем, какие брови в моде 2024.

Мягкие прямые брови

Этот тренд сохраняет популярность благодаря своей естественности. Брови средней толщины, слегка приподнятые, с мягкими линиями подчеркивают черты лица, добавляя образу свежести и молодости.

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Легкий изгиб

Брови с мягким изгибом остаются актуальными, придавая лицу выразительность. Такой стиль подходит для разных форм лица и помогает создать более открытый взгляд, сохраняя естественный вид.

Пушистые натуральные брови

Максимально естественные, слегка небрежные, пушистые брови — это тренд, который акцентирует внимание на природной красоте. Такой стиль требует минимального вмешательства, лишь слегка подчеркивая форму бровей.

Микроштриховка

Эта техника создает эффект густых бровей с естественными штрихами. Микроштриховка позволяет добиться четкости и аккуратности, не перегружая образ. Этот стиль идеален для тех, кто предпочитает утонченность и аккуратность.

Брови с легким восходящим изгибом

Этот тренд подчеркивает динамичность и активность. Брови средней толщины, плавно поднимающиеся к концу, добавляют лицу выразительности и делают взгляд более открытым и свежим.

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