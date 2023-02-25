Она старит и портит фигуру, поэтому от таких элементов в гардеробе лучше отказаться.

Женщина хочет в любом возрасте выглядеть эффектно и сногсшибательно. Для этого нужно следить за собой: вовремя делать уходовые процедуры, правильно подбирать стильную одежду в зависимости от типа фигуры и тенденций в моде, а также корректно комбинировать между собой элементы гардероба. В этой статье мы расскажем о вещах, которые нельзя носить женщинам после 40-ка.

Мини-юбки

Как пишет The Sun, эксперт по моде Клемми Филдсенд рекомендует отказаться от мини-юбок, потому что зрелая женщина в такой одежде выглядит нелепо - кажется, будто она искусственно пытается вернуть себе свою молодость, когда могла сверкать подтянутыми ногами в короткой одежде.

Гавайские рубашки

Это и для женщин моложе 40-ка лет не подходит, что уж говорить о тех, кому в более старшем возрасте нужно выглядеть элегантно и эффектно. Гавайские рубашки - признак дурного вкуса. У большинства людей она ассоциируется с мужчинами средних лет.

Видео дня

Леопардовый принт на лосинах

Лосины цвета "леопарда" в современной моде стали настолько абсурдными, что их даже превратили в мем, но и это не останавливает некоторых модниц. Клемми Филдсенд утверждает, что от такой одежды лучше отказаться. Если женщина хочет приобрести себе стильные лосины для занятий спортом, лучше отдавать предпочтения однотонному варианту. Обязательно нужно проверить, чтобы ткань у лосин была плотная и они не становились прозрачными при выполнении приседаний.

В целом, любой "животный" принт в одежде - это то, с чем нужно быть очень осторожными, поскольку между стильным и вульгарным внешним видом здесь очень тонкая грань.

Шпильки

Обувь на шпильках сегодня не такая популярная, как, скажем, 10 лет назад, но все же с ее помощью можно профессионально дополнить, например, вечерний образ или деловой стиль. Однако чем старше становится женщина, тем ниже должен быть ее каблук - это модный закон, который не меняется годами.

Напомним, какие прически старят женщину после 40 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: