Стрижка - это то, благодаря чему можно кардинально изменить образ. Зачастую каждая сама принимает решение о том, какую прическу хотела бы сделать, но для женщин в возрасте 40+ существуют некие правила, которые помогают избегать не очень удачных решений.
Рассказываем о прическах, от которых нужно отказаться, если вам за 40, чтобы не выглядеть старой и безвкусной.
Стрижка пикси
Этот вариант - настоящий пережиток прошлого. Сегодня на него и молодые редко решаются, не говоря уже о женщинах в возрасте. Такая стрижка может создавать более широкий овал лица, а также визуально добавляет ее обладательнице 5-10 лет.
Начес
Любые варианты прически с начесом стоит оставить в прошлом. Во-первых, это уже давно вышло из моды. Во-вторых, он добавляет лишние годы. Конечно, в 80-90-х годах прошлого века начес смело использовали, чтобы показать свое следование трендов, но это уже не актуально.
Маленькая ровная челка
Еще одно неудачное решение для тех, кто хочет выглядеть молодо и эффектно. Челка - это вообще очень коварное решение, которое к лицу далеко не всем. Если хочется каких-то экспериментов, то лучше сделать так называемую "лесенку".
К слову, челка не только прибавляет годы, но и добавляет лишних кг. В этом можно легко убедиться самостоятельно: обратите внимание на женщин любого возраста с челкой - у них увеличивается овал лица, черты становятся более округлыми и массивными.
Напомним, какой маникюр омолаживет руки.