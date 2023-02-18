В таком возрасте лучше всего делать омолаживающие стрижки. Рассказываем о главных табу для женщин 40+.

Стрижка - это то, благодаря чему можно кардинально изменить образ. Зачастую каждая сама принимает решение о том, какую прическу хотела бы сделать, но для женщин в возрасте 40+ существуют некие правила, которые помогают избегать не очень удачных решений.

Рассказываем о прическах, от которых нужно отказаться, если вам за 40, чтобы не выглядеть старой и безвкусной.

Стрижка пикси

Этот вариант - настоящий пережиток прошлого. Сегодня на него и молодые редко решаются, не говоря уже о женщинах в возрасте. Такая стрижка может создавать более широкий овал лица, а также визуально добавляет ее обладательнице 5-10 лет.

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Начес

Любые варианты прически с начесом стоит оставить в прошлом. Во-первых, это уже давно вышло из моды. Во-вторых, он добавляет лишние годы. Конечно, в 80-90-х годах прошлого века начес смело использовали, чтобы показать свое следование трендов, но это уже не актуально.

Маленькая ровная челка

Еще одно неудачное решение для тех, кто хочет выглядеть молодо и эффектно. Челка - это вообще очень коварное решение, которое к лицу далеко не всем. Если хочется каких-то экспериментов, то лучше сделать так называемую "лесенку".

К слову, челка не только прибавляет годы, но и добавляет лишних кг. В этом можно легко убедиться самостоятельно: обратите внимание на женщин любого возраста с челкой - у них увеличивается овал лица, черты становятся более округлыми и массивными.

Напомним, какой маникюр омолаживет руки.

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