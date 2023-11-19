Девушки сумели показать себя в лучшем виде.

В ночь с 18 на 19 ноября в Сальвадоре состоялся конкурс красоты. Участницы из 86 стран мира представили свои национальные костюмы. Однако некоторым из них удалось произвести более приятное впечатление. Рассказываем о самых красивых образах на конкурсе.

Украина

Украинка Ангелина Усанова продемонстрировала костюм "Берегиня-мать", посвященный всем матерям, которые защищают своих детей от войны, а также тем матерям, которые потеряли своих детей на войне.

Видео дня

Голубая ткань костюма - символ мирного, тихого неба без ракет. Белый и молочный цвета - символы мира. Синий и желтый - цвета флага Украины. Золотые элементы на костюме - это броня, символизирующая силу каждой украинской матери, защищающей своих детей. Тело маленького ангелочка - символ бесценной жизни каждого ребенка.

Мексика

Мексиканка Мелисса Флорес предстала в роскошном образе. Девушка вышла на сцену, прикрываясь маской совы, однако потом убрала ее, распахнула руки и продемонстрировала всю красоту своего образа.

В центре ее костюма - сердце. Каждая деталь является свидетельством ее любви к мексиканской культуре и стране.

Индия

Швета Шарда позировала в очень соблазнительном образе. Во-первых, верхняя часть костюма была в виде топа, поэтому можно рассмотреть пресс модели. Во-вторых, наряд сделан с "кошачьем" принтом, что добавило образу грациозности. А украшение на голове выглядит круто и идеально дополняет "лук".

Пуэрто-Рико

Карла Гуилфу предстала в национальном костюме, которые полностью передает культуру ее страны. На первый взгляд он может показаться странным, однако в нем столько деталей и труда, что он явно достоин попасть в пятерку лидеров.

Италия

Кармен Панепинто предстала в черном полкпрозрачном платье с длинным шлейфом. Впереди оно оголяло ее ножки, что добавило образу сексуальности. А вот золотой элемент в виде круга за спиной стал ярким акцентом в образе.

Напомним, ранее было названо имя победительницы "Мисс Вселенной-2023".

Вас также могут заинтересовать новости: