Ею стала 23-летняя девушка.

В ночь с 18 на 19 ноября состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". В этом году Украину представляла Ангелина Усанова, однако ей не удалось попасть в топ-20.

Корону победительницы получила 23-летняя представительница Никарагуа Шейннис Паласиос. Она первая участница этой страны, которой удалось победить.

Первой вице-мисс стала представительница Таиланда, второй - Австарии. На четвертом и пятом месте оказались девушки из Пуэрто-Рико и Колумбии.

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Что известно о победительнице "Мисс Вселенной-2023"

Шейннис Паласиос - телеведущая и спортсменка. Она уже участвовала в подобных конкурсах. Например, в 2021 году Паласиос представляла свою страну на конкурсе "Мисс Мира", где вошла в топ-40.

Ее главная цель на "Мисс Вселенной" - рассказать миру о богатой культуре, наследии и истории Никарагуа.

Украина на "Мисс Вселенной"

Ангелина Усанова продемонстрировала несколько образом на сцене конкурса, в том числе и национальный костюм "Берегиня-мать". Он вызвал восторг в сети, потому что посвящен всем матерям, которые ждут своих детей с войны.

Также она представила образ "Феникс", который олицетворяет Украину. По словам Усановой, сколько бы нашу страну не бомбили, она все равно восстанет из пепла, как птица Феникс.

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