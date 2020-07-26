Названы топ-10 лучших ягодиц в истории мирового искусства

Ранее художники уделяли ягодицам особое внимание.

Известные художники рисуют не только пейзажи, но и оголенные тела. В прочем это абсолютно другой вид искусства, но играет не менее важную роль.

В истории мирового искусства были лучшие ягодицы, передает The Guardian.

На десятом месте оказалось полотно художника эпохи Возрождения Рафаэля "Три грации". На картине позируют три женщины, одна из которых повернулась к художнику спиной.

На девятом месте оказалось полотно "Изнасилование Ганимеда". Художник Дамиано Мацци написал картину в виде мифа. Согласно сюжету, Зевс в виде орла украл Ганимеда.

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Восьмое место заняла картина Диего Веласкеса "Венера с зеркалом". Обнаженная Венера лежит спиной к зрителям, демонстрируя изгибы своего тела.

Седьмую позицию занял Иероним Босх с полотном "Искушение святого Антония". Причудливый триптих, полный деталей и действующих лиц, содержит изображение неизвестного. Складывается впечатление, что это человек, который стоит на четвереньках и показывает попу.

На шестом месте скульптура "Возничий с острова Мотия". Автор произведения искусства неизвестен. Зато он передал красоту мужского тела, несмотря на легкую прикрытость.

Статуя "Давид" скульптора Донателло заняла пятое место в рейтинге. Эта скульптура оказалось первой, которая показывает оголенное тело со времен античности.

На четвертом месте также оказалась скульптура "Давид". Но ее автор уже Микеланджело. По данным издания, никто при жизни Микеланджело не сомневался, что его интерес к обнаженному мужскому телу имел эротический характер.

"Венера и Адонис" знаменитого Тициана по праву занимает третье место. Согласно сюжету, Венера аж прикипела ягодицами к сидению, пытаясь удержать своего любимого.

Франсуа Буше написал картину "Луиза О'Мерфи" еще в 18 веке. На полотне молоденькая девушка показывает свои ягодицы. Такое произведение искусства заняло второе место.

Ну а лидером стала картина "Голый мужчина, который стоит", автором которой является Леонардо да Винчи. На полотне изображен крепкий мужчина, ягодицы которого выглядят центром всего полотна.

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