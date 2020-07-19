Звезда "Отчаянных домохозяек" в купальнике показала "жирок" на бедрах
18:32, 19 июля 2020Звезды
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Актриса опубликовала новое фото.
Ева показала фото / instagram.com/evalongoria
Известная актриса Ева Лонгория опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в бикини.
Девушка предстала в черном раздельном купальнике и шляпе. На фоне видно море и бассейн.
Стоит отметить, что актриса не стесняется своей неидеальной фигуры и смело публикует откровенные фотографии. При этом фанатам звезды "Отчаянных домохозяек" новое фото понравилось.
Актриса показала фигуру / instagram.com/evalongoria
Как сообщал УНИАН, Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в черном купальнике.
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