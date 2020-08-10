Стало известно, как правильно носить мини-юбку, чтобы не выглядеть вульгарно

Нужно подбирать стильные образы.

Мини-юбка, наверное, никогда не выйдет из моды. Это популярная вещь среди украинских девушек. Эта вещь идеально подчеркивает ноги и попу. Но давайте смотреть правде в глаза, многие "луки" выглядят вульгарно. Мы решили разобраться, с чем носить трендовую юбку, чтобы не вызывать отвращение у окружающих.

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Стоит запомнить, что если низ более открытый, то верх должен быть закрытым. Если юбка облегающая, то футболка должна быть свободной. Носить мини-юбку с топом - это давно моветон.

Хотя, если вы правильно скомбинируете топ и мини-юбку, и сверху накинете удлиненный жакет, то такой образ будет вполне самодостаточным и привлекательным.

Также стоит отметить, что носить такие юбки под обувь с высоким каблуком также не стоит. Это выглядит пошло. Отдайте предпочтение либо кроссовкам, либо ботильонам на невысоком каблуке. Также выгодно будут смотреться массивная грубая обувь.

Что касается цвета, то выбирать нужно более приглушенные оттенки и нежные ткани. Кожаные красные мини-юбки - это из области БДСМ. А в реальности мы должны быть нежными созданиями, которые радуют глаз окружающих.

Как сообщал УНИАН, названы самые необычные топы, с помощью которых вы сможете соблазнить любого мужчину.

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