Названы самые необычные топы, с помощью которых вы сможете соблазнить любого мужчину
Топы сейчас находятся на пике популярности. Да, это откровенно, красиво, нежно, элегантно. Чтобы носить такую вещь, нужно обладать красивым прессом и талией.
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Давайте рассмотрим на примерах, как сделать ваш образ сексуальным и в то же время нежным. С помощью топа можно слегка оголить животик, плечи или спинку. Поверьте, мужчинам это нравится.
Обратите внимание на топы, которые идут в комплекте с пышными рукавами, которые сейчас в тренде. Также присмотритесь к спортивной одежде, ведь она никогда не выходит из моды. Кстати, вот вам совет на будущее: "Если не знаете, что надеть, наденьте спортивный костюм". Да-да, это беспроигрышный вариант.
Вы должны помнить, что все модницы надевают практически одни и те же вещи. А вот, чтобы выделяться, не стоит идти на поводу у всех. Выбирайте вещи необычного кроя, которые вряд ли вы увидите еще на ком-то по дороге на работу.
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