"Долой целлюлит": топ-6 причин, почему обязательно нужно делать сухой массаж

Борьба с целлюлитом - это длительный процесс.

Целлюлит - это вечная проблема женщин. Избавиться от него очень сложно и вряд ли получится навсегда. Но есть вариант, как значительно уменьшить его проявления и сделать кожу более упругой.

Составлен перечень причин, по которым важно делать сухой массаж. При этом не забывайте о спорте, правильном питании и чаще пейте воду.

Отшелушивание

Щетка из бамбука поможет отшелушить ороговевший слой кожи. А если делать массаж регулярно, то кожа станет мягче и нежнее.

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Целлюлит

Массаж сухой щеткой позволит уменьшить проявления целлюлита. Жировые отложения будут распределяться более равномерно.

Циркуляция крови

Те, кто страдают от плохой циркуляции крови, знают не понаслышке о таких симптомах, как постоянно холодные конечности, онемение и покалывание в руках и ногах, боль и слабость в мышцах, изменение цвета кожи. Особенно характерны такие проявления у людей, проводящих большую часть дня, сидя в офисе. Массаж сухой щеткой помогает коже дышать и увеличивает приток крови к коже, что приводит к улучшению циркуляции и выводит отходы от процесса обмена веществ.

Пищеварение

Массируя кожу, вы стимулируете лимфатические сосуды, расположенные по всему телу, чем помогаете организму выводить жидкость и токсины.

Очищение пор

Поры расположены по всему телу. А массаж сухой щеткой позволит их очистить. Также это предотвращает появление прыщей.

Растяжки

Избавиться от растяжек очень сложно. Массаж способен превратить темные, заметные растяжки в почти невидимую белую тень.

Как сообщал УНИАН, названы beauty-правила, которые запрещено нарушать.

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