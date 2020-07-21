Уход за кожей летом: beauty-правила, которые запрещено нарушать

Солнце негативно влияет на кожу.

Кожа требует тщательного ухода, особенно летом. Ведь в солнечный период на нее негативно влияют несколько факторов.

Очищение

Подбирать средство для умывания нужно с расчетом на ваш тип кожи. Для сухой кожи нельзя использовать умывалку с подсушивающими компонентами. При этом нужно подбирать косметику с маслом авокадо и сквалан.

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Если у вас жирная или комбинированная кожа, то в составе умывалки не должно быть SLS и SLeS. А вот масло лаванды, жожоба, розмарина и тамана сделают вашу кожу еще лучше.

Для возрастной кожи нельзя использовать косметику со спиртом. Лучше обратить внимание на пенки с алоэ вера, экстрактом ягод и фруктов.

Увлажнение

Интенсивное увлажнение позволяет избежать обезвоживание кожи. Летом лучше использовать нежирный гель-крем или крем на водной основе. Для возрастной коже также желательно использовать сыворотку с гиалуроновой кислотой, чтобы увлажнить зону вокруг глаз.

Защита

Кожу обязательно нужно защищать от солнца. Солнцезащитный крем с SPF нужно наносить за 15-20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа.

Вода

Вода - это залог здоровья и красивой кожи. Если организму ее не хватает, то и кожа будет страдать. Оптимальное количество - 1,5-2 литра в день.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы важные ингредиенты в косметике и зачем они нужны.

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