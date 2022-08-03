Как сделать маску для лица из меда в домашних условиях - читайте в материале.

Мед - продукт, который есть в каждом доме. Оказывается, что он полезен не только для организма в целом, но и для внешнего применения, то есть для кожи.

Предлагаем вам сделать пять самых эффективных масок для лица из меда в домашних условиях.

В первую очередь, мед можно использовать как отдельный компонент. Увлажните кожу и нанесите половину чайной ложечки меда на лицо. Сделайте массирующие движения руками, а затем смойте остаток продукта с лица. Таким образом вы сможете избавиться от верхнего слоя кожи. Затем сделайте уходовые процедуры за лицом. Не забудьте о тонике и увлажняющем креме.

Если же вы хотите сделать именно маску для лица, тогда определитесь с типом вашей кожи.

Маска для лица из меда для нормальной кожи

Для такого типа кожи вам подойдет маска из меда и лука. Смешайте сладкую смесь с соком свежего лука в пропорции 1:1 и нанесите на лицо. Оставьте на лице на 30 минут, а затем смойте теплой проточной водой.

Маска для лица из меда для проблемной и жирной кожи

Этот вариант особенно подойдет девушкам с постакне. Одну столовую ложку молотых в мелкую крошку зерен кофе смешайте с двумя столовыми ложками. меда. Держите маску на лице 15 минут, а потом сделайте массирующие движения руками. Так вы сможете не только очистить кожу, но и сузить поры. Также она отлично освежит цвет вашего лица.

Маска для лица из меда для сухой кожи

Маска с рисом, молоком и медом сделает вашу кожу сияющей. Интересно, что ее часто делают японки. Итак, сварите 2-3 столовые ложки риса, промойте его, добавьте 1 столовую ложку теплого молока, 1 столовую ложку меда и разотрите до однородного состояния. Оставьте на лице на 30 минут, а затем умойтесь под проточной водой.

Маска для лица из меда от морщин

Для такой маски вам понадобится не только мед, но и яичный белок. Яичный белок смешайте со столовой ложкой жидкого меда. Держите 20 минут. Маска омолаживает дряблую кожу, избавляя ее от морщин. Если же вы хотите визуально подятнуть лицо, тогда замените белок на сметану.

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