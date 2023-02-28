Весенний маникюр повышает настроение, поскольку весна - это всегда время новых идей, хорошего настроения и бесконечной мотивации.

Как выбрать маникюр на весну на короткие ногти? Порой модницы убеждены, что единственное правильное решение на короткие ногти - это однотонное покрытие, но в реальности это не так. Рассказываем, какие есть актуальные варианты.

Маникюр с элементами природы

Такой вариант "оживит" любые ногти. Если речь идет о небольшой длине, то важно правильно подобрать размер рисунка или наклейки - он не должен быть слишком большим. Как правило, изображение должно занимать не более 45% площади ногтя.

Перепелиное яйцо

Такой вариант покрытия будет выгодно смотреться на ногтях любой длины. Здесь все просто - выбираем базовый оттенок и сверху покрываем материалом с эффектом "перепелиного яйца". Рисунки, наклейки и слайдеры сюда не подходят, поскольку в таком случае дизайн будет слишком нагроможденным.

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С мелкими блестками

Такое решение отлично подойдет для любителей однотонного покрытия - скучный однообразный цвет блестки освежают и придают ярких радужных переливов. Можно применять с абсолютно любым цветом.

Какой маникюр на короткие ногти выбрать

Есть несколько правил успешного маникюра на короткие ногти. Во-первых, не стоит выбирать слишком яркие или "кислотные" оттенки - они больше подойдут для средней или большой длины. Во-вторых, если модница хочет нанести рисунок, изображение должно быть простым и не очень большим, заполняя не более 45% площади ногтя.

Третье - это надписи. Если ногти короткие, о них лучше всего вообще забыть, поскольку выглядеть это будет нелепо.

Напомним, названа самая модная обувь на весну 2023.

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