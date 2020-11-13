Верхняя одежда - это главные вещи зимнего гардероба. Но они должны не только греть вас холодной осенью и зимой, но еще и делать ваш образ уникальным и стильным.
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При этом есть куртки и пуховики, которые вас будут полнить. Такие фасоны лучше избегать.
Шик и блеск
Блестящие куртки стоит избегать. Они отражают свет и визуально делают вас полнее. Также неудачно смотрятся "трендовые" вещи, которые светятся в темноте.
Оверсайз
Несмотря на то, что оверсайз сейчас на пике популярности, есть фасоны, которые будут делать вас полнее на несколько килограмм. В таких куртках вы будете выглядеть как шар.
Гусеница
Пуховики в стиле "гусеницы" облегающие и чаще всего глянцевые. Также за счет своей длины они укорачивают ноги. В итоге вы будете выглядеть в два раза шире.
Не по размеру
Коротенькие курточки уже не модные. Особенно, если вы хотите с их помощью казаться стройнее. Поверьте, вам это не удастся.
Мех
Мех, да еще и на воротнике делает верхнюю одежду более объемной. Поэтому это не самый удачный вариант для стильного образа.
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