Верхняя одежда может испортить ваш образ.

Верхняя одежда - это главные вещи зимнего гардероба. Но они должны не только греть вас холодной осенью и зимой, но еще и делать ваш образ уникальным и стильным.

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При этом есть куртки и пуховики, которые вас будут полнить. Такие фасоны лучше избегать.

Шик и блеск

Блестящие куртки стоит избегать. Они отражают свет и визуально делают вас полнее. Также неудачно смотрятся "трендовые" вещи, которые светятся в темноте.

Оверсайз

Несмотря на то, что оверсайз сейчас на пике популярности, есть фасоны, которые будут делать вас полнее на несколько килограмм. В таких куртках вы будете выглядеть как шар.

Гусеница

Пуховики в стиле "гусеницы" облегающие и чаще всего глянцевые. Также за счет своей длины они укорачивают ноги. В итоге вы будете выглядеть в два раза шире.

Не по размеру

Коротенькие курточки уже не модные. Особенно, если вы хотите с их помощью казаться стройнее. Поверьте, вам это не удастся.

Мех

Мех, да еще и на воротнике делает верхнюю одежду более объемной. Поэтому это не самый удачный вариант для стильного образа.

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Автор: Диана Могилевич