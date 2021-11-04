Пользователи сети пишут, что история страшная, а фото актрисы - очень сексуальное.

Известная украинская актриса, первая "холостячка" страны и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина взбудоражила сеть соблазнительным снимком.

Фото она разместила на своей странице в Instagram, на нем знаменитость крупным планом "засветила" грудь.

В посте она порассуждала о серьезной проблеме: пережитых в студенческие годы панических атаках.

Читайте такжеКсения Мишина ответила на вопрос об отношениях с Эллертом"Мир стал абсолютно пресным, что странно для молодой, 18-летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку, зажевало в моей голове, – видимо, мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом. Бессознательно прокручивая ее в голове, я медленно погружалась на дно своего аквариума, не проявляя интереса даже к тому, что там за стеклом", – поделилась Мишина.

По словам актрисы, она страдала от приступов панической атаки едва ли не каждый день, к ней часто приезжала "скорая".

"Именно тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего", — рассказала Ксения об ужасном периоде в своей жизни.

"Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В итоге я оказалась в психбольнице, где врач сказала, что я не их пациент, и направила к психотерапевту", – поделилась Мишина.

Кто такая Ксения Мишина

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет университета имени Карпенко-Карого.

У звезды есть сын Платон, которого она воспитывает сама. Ксения в интервью рассказывала, что рассталась с отцом своего ребенка и прекратила общение с ним.

В 2019 году актриса победила в шоу "Танцы со звездами". Ее партнером был Евгений Кот.

В 2020 году участвовала в проекте "Холостячка", в финале она выбрала Александра Эллерта. Пара жила вместе после шоу, а в июле 2021-го Ксения объявила о расставании с возлюбленным.

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Автор: Виолетта Орлова