Положительное влияние на кожу оказывает только уходовая косметика.

Косметолог Яна Токар рассказала, что декоративная косметика негативно влияет на состояние кожи.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

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По ее словам, регулярно использовать можно только уходовую косметику. А вот потребление декоративной стоит максимально снизить.

"Декоративная косметика корректирует внешний вид, но обезвоживает кожу. Поэтому, по возможности, используйте декоративную косметику в случаях, когда это необходимо, а в повседневной жизни ограничьте", - сказала Токар.

Также она отметила, что подбирать уходовую косметику стоит исходя из типа вашей кожи. Лучше всего это сделает врач.

"Каждой коже нужен индивидуальный подход. Возьмем, к примеру жирную кожу и сухую. Для этапа умывания и очистки жирной коже подойдет гель, а сухой нужно молочко. Тонизация жирной кожи будет содержать кислотные элементы, подсушивающие, а сухой - успокаивающие и более щадящие кислоты. Сыворотки для жирной кожи будут направлены на уменьшение выделения кожного себума, а у сухой кожи - на глубокое увлажнение, активизацию местного иммунитета", - добавила косметолог.

Кроме того, неправильным выбором косметики можно спровоцировать очень много дополнительных проблем.

"Именно поэтому выбирать косметику по страничкам в соцсетях не просто неправильно, а и опасно (как для кожи, так и для вашего кошелька)", - сказала Токар.

А вот в косметичке у вас всегда должны быть гигеническая помада, защитный крем для рук по типу жидких перчаток, антисептик и влажные салфетки.

"Если мы говорим о домашней косметической полочке, то это индивидуально подобранный комплексный уход - умывание, тонизация, сыворотка, крем. Маски - очищающая, питательная, энзимная, чтобы использовать на протяжении недели и покрывать все потребности кожи. И SOS-средство для поврежденной кожи", - подытожила Яна.

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Автор: Диана Могилевич