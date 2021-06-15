Достаточно придать цвету теплый оттенок.

Голливудские звезды знают толк в моде. В этом сезоне многие из них делают себе окрашивание, придавая волосам теплый оттенок.

Карамельные, шоколадные, медовые цвета не только придадут вам женственности, но и освежат образ в целом. Интересно, что именно такие оттенки идеально подходят почти под все типы волос. Например, блондинки с помощью этих цветов могут добавить яркости, а брюнетки - нежности.

А главное преимущество в том, что можно не осветлять пряди на несколько оттенков, тем самым испортив структуру волос.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич