Модное окрашивание волос / ua.depositphotos.com
Голливудские звезды знают толк в моде. В этом сезоне многие из них делают себе окрашивание, придавая волосам теплый оттенок.
Карамельные, шоколадные, медовые цвета не только придадут вам женственности, но и освежат образ в целом. Интересно, что именно такие оттенки идеально подходят почти под все типы волос. Например, блондинки с помощью этих цветов могут добавить яркости, а брюнетки - нежности.
А главное преимущество в том, что можно не осветлять пряди на несколько оттенков, тем самым испортив структуру волос.
Модное окрашивание волос / pinterest.com
Модное окрашивание волос / pinterest.com
Модное окрашивание волос / pinterest.com
Модное окрашивание волос / pinterest.com
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