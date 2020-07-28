Кокосовое масло: причины, по которым оно обязательно должно у вас быть
В косметологии применяют два вида масла - рафинированное и нерафинированное. Первый вид масла прошел обработку, из-за которой потерял запах и некоторые важные элементы. Второй вид - это более органическая версия масла. В целом они мало чем отличаются. Просто нерафинированное масло обычно дороже и считается более полезным.
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Стоит отметить, что его применяют не только в косметологии, но и в кулинарии. Да-да, им можно заменить подсолнечное, сливочное, оливковое масло. Но перед употреблением в пищу, нужно проверить продавца и разрешение на этот продукт.
Так как мы говорим о косметологии, то давайте сразу определим причины, по которым обязательно нужно использовать кокосовое масло:
- препятствует старости и возникновению морщин;
- защищает кожу от влияния внешних факторов - солнечных лучей, бактерий;
- увлажняет и наполняет кожу питательными веществами;
- отличное средство против кожных воспалений;
- антисептик;
- защищает кожу от потери белка в процессе мытья;
- препятствует возникновению высыпаний;
- может служить средством для снятия макияжа;
- является отличным средством при солнечных ожогах;
- можно использовать как средство для бритья.
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