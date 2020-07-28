Кокосовое масло: причины, по которым оно обязательно должно у вас быть

Это масло положительно влияет на кожу тела.

В косметологии применяют два вида масла - рафинированное и нерафинированное. Первый вид масла прошел обработку, из-за которой потерял запах и некоторые важные элементы. Второй вид - это более органическая версия масла. В целом они мало чем отличаются. Просто нерафинированное масло обычно дороже и считается более полезным.

Читайте также"Долой целлюлит": топ-6 причин, почему обязательно нужно делать сухой массаж

Стоит отметить, что его применяют не только в косметологии, но и в кулинарии. Да-да, им можно заменить подсолнечное, сливочное, оливковое масло. Но перед употреблением в пищу, нужно проверить продавца и разрешение на этот продукт.

Так как мы говорим о косметологии, то давайте сразу определим причины, по которым обязательно нужно использовать кокосовое масло:

препятствует старости и возникновению морщин;

защищает кожу от влияния внешних факторов - солнечных лучей, бактерий;

увлажняет и наполняет кожу питательными веществами;

отличное средство против кожных воспалений;

антисептик;

защищает кожу от потери белка в процессе мытья;

препятствует возникновению высыпаний;

может служить средством для снятия макияжа;

является отличным средством при солнечных ожогах;

можно использовать как средство для бритья.

Как сообщал УНИАН, названы топ-10 главных ошибок в уходе за кожей лица.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram