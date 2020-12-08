Кайли показала фото / instagram.com/kyliejenner
Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой показала стильный аутфит.
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Девушка предстала в бордовых кожаных штанах и топе с интересным принтом. При этом топ с длинным рукавом идеально подходит по цвету к штанам.
Также на фото Кайли показала новую прическу - длинные волосы красного оттенка. Интересно, что Дженнер назвала себя Рапунцель.
Кайли показала фото / instagram.com/kyliejenner
Кто такая Кайли Дженнер:
- Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
- Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени
- Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram
- В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории
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